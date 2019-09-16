WTA Москва
Одиночный разряд | Второй раунд

А.Калинская VS Е.Александрова

16 октября 2019 г. Начало после 10:00

Center Court
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Онлайн - Анна Калинская - Екатерина Александрова

WTA Москва - 16 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Анна Калинская - Екатерина Александрова на Eurosport.ru! Игра начинается в 10:00 16 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Анна Калинская
Анна
Калинская
РоссияРоссия
  • Рост (м)
    1.75
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    20
WTA рейтинг
100
Последние матчи
Больше матчей
Екатерина Александрова
Екатерина
Александрова
РоссияРоссия
  • Рост (м)
    -
  • Вес (кг)
    66
  • Возраст
    24
WTA рейтинг
35
Последние матчи
Больше матчей

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