WTA Москва
Одиночный разряд | Второй раунд
А.Калинская VS Е.Александрова
16 октября 2019 г. Начало после 10:00
Center Court
Матч
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Онлайн - Анна Калинская - Екатерина Александрова
WTA Москва - 16 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Анна Калинская - Екатерина Александрова на Eurosport.ru! Игра начинается в 10:00 16 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Анна
Калинская
Калинская
Россия
- Рост (м)1.75
- Вес (кг)-
- Возраст20
WTA рейтинг100
Последние матчи
WTA Москва
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Потапова
0
6
4
А.Калинская
✓
6
3
6
WTA Ташкент
Одиночный разряд
1/4 финала
А.Калинская
0
2
К.Завацкая
✓
6
6
WTA Ташкент
Одиночный разряд
Второй раунд
Т.Мария
6
5
2
А.Калинская
✓
3
7
6
WTA Ташкент
Одиночный разряд
Первый раунд
Х.Дарт
4
4
А.Калинская
✓
6
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Калинская
2
3
К.Ан
✓
6
6
Больше матчей
Екатерина
Александрова
Александрова
Россия
- Рост (м)-
- Вес (кг)66
- Возраст24
WTA рейтинг35
Последние матчи
WTA Москва
Одиночный разряд
Первый раунд
Я.Чепелова
1
4
Е.Александрова
✓
6
6
WTA Линц
Одиночный разряд
Полуфинал
Е.Александрова
6
65
5
А.Остапенко
✓
1
77
7
WTA Линц
Одиночный разряд
1/4 финала
Е.Александрова
✓
6
6
К.Младенович
2
4
WTA Линц
Одиночный разряд
Второй раунд
Е.Александрова
✓
77
2
6
Л.Зигемунд
61
6
4
WTA Линц
Одиночный разряд
Первый раунд
Е.Александрова
✓
3
6
6
К.Плишкова
6
0
1
Больше матчей
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