WTA Москва
Одиночный разряд | Второй раунд

Э.Свитолина VS В.Кудерметова

17 октября 2019 г. Начало после 10:00

National Tennis Center
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Онлайн - Элина Свитолина - Вероника Кудерметова

WTA Москва - 17 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Элина Свитолина - Вероника Кудерметова на Eurosport.ru! Игра начинается в 10:00 17 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Элина Свитолина
Элина
Свитолина
УкраинаУкраина
  • Рост (м)
    1.74
  • Вес (кг)
    60
  • Возраст
    25
WTA рейтинг
4
Последние матчи
Больше матчей
Вероника Кудерметова
Вероника
Кудерметова
РоссияРоссия
  • Рост (м)
    -
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    22
WTA рейтинг
45
Последние матчи
Больше матчей

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