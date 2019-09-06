Онлайн - Элина Свитолина - Вероника Кудерметова

WTA Москва - 17 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Элина Свитолина - Вероника Кудерметова на Eurosport.ru! Игра начинается в 10:00 17 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.