WTA Москва
Одиночный разряд | Второй раунд
Э.Свитолина VS В.Кудерметова
17 октября 2019 г. Начало после 10:00
National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Элина Свитолина - Вероника Кудерметова
WTA Москва - 17 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Элина Свитолина - Вероника Кудерметова на Eurosport.ru! Игра начинается в 10:00 17 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Элина
Свитолина
Свитолина
Украина
- Рост (м)1.74
- Вес (кг)60
- Возраст25
WTA рейтинг4
Последние матчи
WTA Пекин
Одиночный разряд
1/4 финала
Э.Свитолина
66
2
К.Бертенс
✓
78
6
WTA Пекин
Одиночный разряд
3-й раунд
Э.Свитолина
✓
6
68
6
С.Кенин
3
710
3
WTA Пекин
Одиночный разряд
Второй раунд
Э.Свитолина
✓
77
77
Я.Ван
65
61
WTA Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
Э.Свитолина
✓
64
6
6
А.Севастова
77
1
2
WTA Ухань
Одиночный разряд
1/4 финала
Э.Риске
✓
6
6
Э.Свитолина
1
3
Больше матчей
Вероника
Кудерметова
Кудерметова
Россия
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст22
WTA рейтинг45
Последние матчи
WTA Москва
Одиночный разряд
Первый раунд
О.Жабер
3
3
В.Кудерметова
✓
6
6
WTA Тяньцзинь
Одиночный разряд
Полуфинал
В.Кудерметова
1
4
Х.Уотсон
✓
6
6
WTA Тяньцзинь
Одиночный разряд
1/4 финала
В.Кудерметова
✓
6
6
Д.Ястремская
4
0
WTA Тяньцзинь
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Чжэн
0
A
В.Кудерметова
✓
5
WTA Тяньцзинь
Одиночный разряд
Первый раунд
В.Кудерметова
✓
6
6
А.Томлянович
4
2
Больше матчей
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