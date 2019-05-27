WTA Москва
Одиночный разряд | Первый раунд

О.Жабер VS В.Кудерметова

15 октября 2019 г. Начало после 13:30

Center Court
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Онлайн - Онс Жабер - Вероника Кудерметова

WTA Москва - 15 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Онс Жабер - Вероника Кудерметова на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:30 15 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Онс Жабер
Онс
Жабер
ТунисТунис
  • Рост (м)
    1.67
  • Вес (кг)
    66
  • Возраст
    25
WTA рейтинг
61
Последние матчи
Больше матчей
Вероника Кудерметова
Вероника
Кудерметова
РоссияРоссия
  • Рост (м)
    -
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    22
WTA рейтинг
45
Последние матчи
Больше матчей

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