WTA Москва
Одиночный разряд | Первый раунд
О.Жабер VS В.Кудерметова
15 октября 2019 г. Начало после 13:30
Center Court
Матч
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Онлайн - Онс Жабер - Вероника Кудерметова
WTA Москва - 15 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Онс Жабер - Вероника Кудерметова на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:30 15 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Онс
Жабер
Жабер
Тунис
- Рост (м)1.67
- Вес (кг)66
- Возраст25
WTA рейтинг61
Последние матчи
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Одиночный разряд
Полуфинал
О.Жабер
6
4
5
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✓
0
6
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77
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Вероника
Кудерметова
Кудерметова
Россия
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст22
WTA рейтинг45
Последние матчи
WTA Тяньцзинь
Одиночный разряд
Полуфинал
В.Кудерметова
1
4
Х.Уотсон
✓
6
6
WTA Тяньцзинь
Одиночный разряд
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✓
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