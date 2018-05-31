WTA Москва
Одиночный разряд | Первый раунд
К.Флипкенс VS Н.Вихлянцева
15 октября 2019 г. Начало после 11:30
Court 1
Матч
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Онлайн - Кирстен Флипкенс - Наталья Вихлянцева
WTA Москва - 15 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Кирстен Флипкенс - Наталья Вихлянцева на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:30 15 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Кирстен
Флипкенс
Флипкенс
Бельгия
- Рост (м)1.65
- Вес (кг)59
- Возраст33
WTA рейтинг120
Последние матчи
WTA Ташкент
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Флипкенс
2
5
Т.Бабош
✓
6
7
WTA Сеул
Одиночный разряд
1/4 финала
К.Флипкенс
2
3
М.Линетт
✓
6
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Наталья
Вихлянцева
Вихлянцева
Россия
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)70
- Возраст22
WTA рейтинг92
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
Ю.Гёргес
✓
1
6
77
Н.Вихлянцева
6
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61
WTA Лозанна
Одиночный разряд
1/4 финала
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