WTA Москва
Одиночный разряд | Первый раунд

К.Флипкенс VS Н.Вихлянцева

15 октября 2019 г. Начало после 11:30

Court 1
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Онлайн - Кирстен Флипкенс - Наталья Вихлянцева

WTA Москва - 15 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Кирстен Флипкенс - Наталья Вихлянцева на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:30 15 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Кирстен Флипкенс
Кирстен
Флипкенс
БельгияБельгия
  • Рост (м)
    1.65
  • Вес (кг)
    59
  • Возраст
    33
WTA рейтинг
120
Последние матчи
Больше матчей
Наталья Вихлянцева
Наталья
Вихлянцева
РоссияРоссия
  • Рост (м)
    1.85
  • Вес (кг)
    70
  • Возраст
    22
WTA рейтинг
92
Последние матчи
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