Смотри также

WTA Москва
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
Б.Бенчич
14 октября 2019 г.National Tennis Center
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Онлайн - Белинда Бенчич - ...
WTA Москва - 14 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Белинда Бенчич - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 10:00 14 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Белинда
Бенчич
Бенчич
Швейцария
- Рост (м)1.75
- Вес (кг)63
- Возраст22
WTA рейтинг10
Последние матчи
WTA Линц
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Фридсам
✓
6
2
6
Б.Бенчич
4
6
2
WTA Пекин
Одиночный разряд
3-й раунд
Б.Бенчич
3
3
П.Квитова
✓
6
6
WTA Пекин
Одиночный разряд
Второй раунд
Б.Бенчич
✓
3
6
7
В.Уильямс
6
3
5
WTA Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
Б.Бенчич
✓
7
6
С.Сьех
5
2
WTA Ухань
Одиночный разряд
Второй раунд
В.Кудерметова
✓
2
6
6
Б.Бенчич
6
3
4
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