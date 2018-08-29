WTA Москва
Одиночный разряд | Первый раунд
Т.Бабош VS К.Канепи
15 октября 2019 г. Начало после 10:00
Court 1
Матч
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Онлайн - Тимеа Бабош - Кайя Канепи
WTA Москва - 15 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Тимеа Бабош - Кайя Канепи на Eurosport.ru! Игра начинается в 10:00 15 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Тимеа
Бабош
Бабош
Венгрия
- Рост (м)1.79
- Вес (кг)68
- Возраст26
WTA рейтинг93
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2
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Кайя
Канепи
Канепи
Эстония
- Рост (м)1.81
- Вес (кг)74
- Возраст34
WTA рейтинг109
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