Онлайн - Тимеа Бабош - Кайя Канепи

WTA Москва - 15 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Тимеа Бабош - Кайя Канепи на Eurosport.ru! Игра начинается в 10:00 15 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.