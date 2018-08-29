WTA Москва
Одиночный разряд | Первый раунд

Т.Бабош VS К.Канепи

15 октября 2019 г. Начало после 10:00

Court 1
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Онлайн - Тимеа Бабош - Кайя Канепи

WTA Москва - 15 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Тимеа Бабош - Кайя Канепи на Eurosport.ru! Игра начинается в 10:00 15 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Тимеа Бабош
Тимеа
Бабош
ВенгрияВенгрия
  • Рост (м)
    1.79
  • Вес (кг)
    68
  • Возраст
    26
WTA рейтинг
93
Последние матчи
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Кайя Канепи
Кайя
Канепи
ЭстонияЭстония
  • Рост (м)
    1.81
  • Вес (кг)
    74
  • Возраст
    34
WTA рейтинг
109
Последние матчи
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