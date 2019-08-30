WTA Москва
Одиночный разряд | Второй раунд

V.Gracheva VS А.Павлюченкова

17 октября 2019 г. Начало после 10:00

National Tennis Center
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Онлайн - Varvara Gracheva - Анастасия Павлюченкова

WTA Москва - 17 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Varvara Gracheva - Анастасия Павлюченкова на Eurosport.ru! Игра начинается в 10:00 17 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Varvara Gracheva
Varvara
Gracheva
РоссияРоссия
  • Рост (м)
    -
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    19
WTA рейтинг
121
Последние матчи
Больше матчей
Анастасия Павлюченкова
Анастасия
Павлюченкова
РоссияРоссия
  • Рост (м)
    1.77
  • Вес (кг)
    75
  • Возраст
    28
WTA рейтинг
40
Последние матчи
Больше матчей

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