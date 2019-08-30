WTA Москва
Одиночный разряд | Второй раунд
V.Gracheva VS А.Павлюченкова
17 октября 2019 г. Начало после 10:00
National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Varvara Gracheva - Анастасия Павлюченкова
WTA Москва - 17 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Varvara Gracheva - Анастасия Павлюченкова на Eurosport.ru! Игра начинается в 10:00 17 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Varvara
Gracheva
Gracheva
Россия
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст19
WTA рейтинг121
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Одиночный разряд
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V.Gracheva
✓
6
6
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Анастасия
Павлюченкова
Павлюченкова
Россия
- Рост (м)1.77
- Вес (кг)75
- Возраст28
WTA рейтинг40
Последние матчи
WTA Москва
Одиночный разряд
Первый раунд
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✓
5
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