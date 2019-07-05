WTA Москва
Одиночный разряд | Второй раунд
П.Херцог VS Б.Бенчич
16 октября 2019 г. Начало после 10:00
Center Court
Матч
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Онлайн - Полона Херцог - Белинда Бенчич
WTA Москва - 16 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Полона Херцог - Белинда Бенчич на Eurosport.ru! Игра начинается в 10:00 16 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Полона
Херцог
Херцог
Словения
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)70
- Возраст28
WTA рейтинг48
Последние матчи
WTA Москва
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Херцог
✓
6
6
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4
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Белинда
Бенчич
Бенчич
Швейцария
- Рост (м)1.75
- Вес (кг)63
- Возраст22
WTA рейтинг10
Последние матчи
WTA Линц
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Фридсам
✓
6
2
6
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