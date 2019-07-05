WTA Москва
Одиночный разряд | Второй раунд

П.Херцог VS Б.Бенчич

16 октября 2019 г. Начало после 10:00

Center Court
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Онлайн - Полона Херцог - Белинда Бенчич

WTA Москва - 16 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Полона Херцог - Белинда Бенчич на Eurosport.ru! Игра начинается в 10:00 16 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Полона Херцог
Полона
Херцог
СловенияСловения
  • Рост (м)
    1.85
  • Вес (кг)
    70
  • Возраст
    28
WTA рейтинг
48
Последние матчи
Больше матчей
Белинда Бенчич
Белинда
Бенчич
ШвейцарияШвейцария
  • Рост (м)
    1.75
  • Вес (кг)
    63
  • Возраст
    22
WTA рейтинг
10
Последние матчи
Больше матчей

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