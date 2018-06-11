Смотри также

WTA Москва
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
Д.Векич
14 октября 2019 г.National Tennis Center
Матч
Все матчи
Комментарии
Онлайн - Донна Векич - ...
WTA Москва - 14 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Донна Векич - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 10:00 14 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Донна
Векич
Векич
Хорватия
- Рост (м)1.79
- Вес (кг)64
- Возраст23
WTA рейтинг21
Последние матчи
WTA Линц
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Младенович
✓
3
6
6
Д.Векич
6
1
2
WTA Линц
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Херцог
1
1
Д.Векич
✓
6
6
WTA Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Векич
6
1
63
К.Бертенс
✓
3
6
77
WTA Ухань
Одиночный разряд
Первый раунд
О.Жабер
✓
4
6
6
Д.Векич
6
3
3
WTA Осака
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Векич
65
3
М.Дои
✓
77
6
Больше матчей
Смотри Eurosport
- Любимые виды спорта в прямом эфире и по запросу
- Доступно для гаджетов: смотри дома или в дороге
- ATP-тур и «Большой шлем» в теннисе, биатлон, фигурное катание, велоспорт, снукер и многое другое