Русская теннисистка Вероника Кудерметова победила во втором круге Кубка Кремля украинку Элину Свитолину – 6:2, 1:6, 7:5.

Вероника призналась, что отношения между Россией и Украиной влияют на нее негативно.

«Для меня не имело никакого значения, с Украины моя соперница или из другой страны. На самом деле, если быть откровенным, до всех этих событий у меня было хорошее и нормальное мнение про Украину, что там нормальные люди, все хорошо. Но когда все это началось, когда появлялись плохие новости и был негатив, то действительно внутри что-то меняется, и начинаешь на все это смотреть с опаской. На подсознательном уровне уже все по-другому.

Я была очень удивлена, как болельщики болели за меня. На самом деле, еще никогда за меня так не болели, трибуны были почти заполнены. Я иногда думала, что они так Вероника кричат, а не Элина. Нет, но за меня больше болели, я была спокойна», – передает слова Кудерметовой Sport24.

В третьем круге Кубка Кремля 18 октября Кудерметова сыграет против Анастасии Павлюченковой.

Кудерметова в марте 2019 года выиграла турнир младшей серии WTA 125K в Гвадалахаре.

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