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Павлюченкова уступила Бенчич в финале Кубка Кремля
Россиянке не покорился 13-й титул в карьере.
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова уступила швейцарке Белинде Бенчич в финале Кубка Кремля. Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:1, 6:1 в пользу 22-летней швейцарки, посеянной на турнире под третьим номером.
Обе финалистки допустили по шесть двойных ошибок, у Белинды больше эйсов (8-5) и брейков (5-2). Соперницы встречались в пятый раз: Бенчич выиграла четырежды, Павлюченкова одержала одну победу.
Благодаря выходу в финал Кубка Кремля Бенчич квалифицировалась на Итоговой турнир WTA, который пройдет китайском Шэньчжэне с 27 октября по 3 ноября.
- Бенчич стала последней теннисисткой, отобравшейся на Итоговый турнир.
- В прошлом году Кубок Кремля в женском одиночном разряде выиграла россиянка Дарья Касаткина.
- 28-летняя Павлюченкова занимает 40-ю позицию в рейтинге WTA, Бенчич – 10-ю.
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