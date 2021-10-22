Российская теннисистка Вероника Кудерметова, уступившая Симоне Халеп в 1/8 финала турнира в Москве, рассказала о семейной трагедии.
«Хочется сказать спасибо каждому, кто болел и переживал. Всегда приятно играть дома. Вчера был непростой день, к сожалению, не получилось победить… да и плюс, как оказалось, во время матча ушел на тот свет мой дедушка. Желаю каждому здоровья и берегите себя», – написала Кудерметова в инстаграме.
WTA Индиан-Уэллс пары
Кудерметова и Рыбакина проиграли финал в Индиан-Уэллс
- Матч закончился победой Халеп со счетом 6:1, 7:6(4).
- Кудерметова – финалистка Уимблдона-2021 в парном разряде.
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