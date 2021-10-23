Опубликовано 23/10/2021 в 15:49 GMT

Президент ФТР Шамиль Тарпищев рассказал, как российская теннисистка Екатерина Александрова в пятницу, накануне полуфинала, хотела сняться с «ВТБ Кубка Кремля» из-за травмы живота.

«Еще вчера Александрова хотела отказаться [от выступления] по здоровью, а сегодня вышла в финал. Ей показалось, что у нее серьезная травма косых мышц живота, но мы отвезли ее к моему китайскому доктору, и он иглоукалыванием за 20 минут поставил ее на ноги», – приводит слова Тарпищева ТАСС

23 октября Александрова вышла в финал «Кубка Кремля». Греческая теннисистка Мария Саккари не смогла доиграть полуфинальный матч, снявшись по медицинским показаниям в первом сете при счете 4:1 в пользу Александровой.

В финале, который состоится в воскресенье, 24 октября, Александрова сразится с эстонкой Анетт Контавейт.

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