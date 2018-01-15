WTA Наньчан
Одиночный разряд | Второй раунд
К.Козлова VS Д.Якупович
11 сентября 2019 г. Начало после 10:00
Court 2
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Онлайн - Катерина Козлова - Далила Якупович
WTA Наньчан - 11 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Катерина Козлова - Далила Якупович на Eurosport.ru! Игра начинается в 10:00 11 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Катерина
Козлова
Козлова
Украина
- Рост (м)1.75
- Вес (кг)62
- Возраст25
WTA рейтинг76
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Словения
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст28
WTA рейтинг148
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