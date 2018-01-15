WTA Наньчан
Одиночный разряд | 1/4 финала

К.Козлова VS ...

13 сентября 2019 г. Начало после 05:00

Nanchang International Tennis Center
sport-icons/white/tennis
Матч
Все матчи
Комментарии

Онлайн - Катерина Козлова - ...

WTA Наньчан - 13 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Катерина Козлова - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 13 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Катерина Козлова
Катерина
Козлова
УкраинаУкраина
  • Рост (м)
    1.75
  • Вес (кг)
    62
  • Возраст
    25
WTA рейтинг
76
Последние матчи
Больше матчей

Смотри Eurosport

  • Любимые виды спорта в прямом эфире и по запросу
  • Доступно для гаджетов: смотри дома или в дороге
  • ATP-тур и «Большой шлем» в теннисе, биатлон, фигурное катание, велоспорт, снукер и многое другое
Подписаться

Смотри также

Видео и материалы

Катерина Козлова проиграла Дженнифер Брэйди и вылетела в первом раунде

Уимблдон
03/07/2018

Катерина Козлова вылетела в следующем матче «Ролан Гаррос» после победы над Остапенко

Ролан Гаррос
30/05/2018

Алена Остапенко проиграла 66-й ракетке из Украины Катерине Козловой и не защитила титул

Ролан Гаррос
28/05/2018

Анастасия Павлюченкова пробилась во второй круг

Australian Open
15/01/2018