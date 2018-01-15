WTA Наньчан
Одиночный разряд | 1/4 финала
К.Козлова VS ...
13 сентября 2019 г. Начало после 05:00
Nanchang International Tennis Center
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Онлайн - Катерина Козлова - ...
WTA Наньчан - 13 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Катерина Козлова - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 13 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Катерина
Козлова
Козлова
Украина
- Рост (м)1.75
- Вес (кг)62
- Возраст25
WTA рейтинг76
Последние матчи
WTA Наньчан
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Козлова✓
6
6
Д.Якупович
2
2
WTA Наньчан
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Козлова✓
6
6
Г.Арн
2
1
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
Т.Таунсенд✓
3
6
6
К.Козлова
6
3
2
WTA Нью-Йорк
Одиночный разряд
Первый раунд
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4
2
А.Корне✓
6
6
Уимблдон Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Козлова
3
2
Л.Дэвис✓
6
6
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