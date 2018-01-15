WTA Наньчан
Одиночный разряд | Первый раунд
К.Козлова VS Г.Арн
9 сентября 2019 г. Начало после 10:30
Court 2
Матч
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Онлайн - Катерина Козлова - Грета Арн
WTA Наньчан - 09 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Катерина Козлова - Грета Арн на Eurosport.ru! Игра начинается в 10:30 09 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Катерина
Козлова
Козлова
Украина
- Рост (м)1.75
- Вес (кг)62
- Возраст25
WTA рейтинг76
Последние матчи
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Одиночный разряд
Первый раунд
Т.Таунсенд✓
3
6
6
К.Козлова
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3
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6
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