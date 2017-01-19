WTA Наньчан
Одиночный разряд | Первый раунд

Д.Якупович VS С.Эррани

9 сентября 2019 г. Начало после 11:00

Court 2
sport-icons/white/tennis
Матч
Все матчи
Комментарии

Онлайн - Далила Якупович - Сара Эррани

WTA Наньчан - 09 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Далила Якупович - Сара Эррани на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 09 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Далила Якупович
Далила
Якупович
СловенияСловения
  • Рост (м)
    -
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    28
WTA рейтинг
148
Последние матчи
Больше матчей
Сара Эррани
Сара
Эррани
ИталияИталия
  • Рост (м)
    1.64
  • Вес (кг)
    60
  • Возраст
    32
WTA рейтинг
245
Последние матчи
Больше матчей

Смотри Eurosport

  • Любимые виды спорта в прямом эфире и по запросу
  • Доступно для гаджетов: смотри дома или в дороге
  • ATP-тур и «Большой шлем» в теннисе, биатлон, фигурное катание, велоспорт, снукер и многое другое
Подписаться

Смотри также

Видео и материалы

Итальянская теннисистка Сара Эррани рассказала, что съела допинг случайно с обедом, ITF поверила

07/08/2017

98-я ракетка WTA Сара Эррани сдала положительный тест на допинг

07/08/2017

Анастасия Павлюченкова вышла в финал турнира в Рабате

WTA Рабат
05/05/2017
play
Видео

Екатерина Макарова загасила Сару Эррани классными ударами в углы корта, и итальянка сдалась

Australian Open
19/01/2017