WTA Наньчан
Одиночный разряд | Первый раунд
Д.Якупович VS С.Эррани
9 сентября 2019 г. Начало после 11:00
Court 2
Матч
Все матчи
Комментарии
Онлайн - Далила Якупович - Сара Эррани
WTA Наньчан - 09 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Далила Якупович - Сара Эррани на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 09 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Далила
Якупович
Якупович
Словения
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст28
WTA рейтинг148
Последние матчи
WTA Ю́рмала
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Севастова✓
63
6
6
Д.Якупович
77
2
4
WTA Ю́рмала
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Богдан
3
65
Д.Якупович✓
6
77
WTA Бухарест
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Якупович
2
2
В.Кужмова✓
6
6
Уимблдон Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Якупович
1
3
К.Флипкенс✓
6
6
WTA Ноттингем
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Якупович
2
77
0
Д.Векич✓
6
65
6
Больше матчей
Сара
Эррани
Эррани
Италия
- Рост (м)1.64
- Вес (кг)60
- Возраст32
WTA рейтинг245
Последние матчи
WTA Палермо
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Эррани
1
6
4
Ф.Столлар✓
6
3
6
WTA Рим
Одиночный разряд
Первый раунд
В.Кужмова✓
6
6
С.Эррани
1
0
WTA Богота
Одиночный разряд
1/4 финала
А.Шарма✓
6
7
С.Эррани
1
5
WTA Богота
Одиночный разряд
Второй раунд
Б.Схофс
2
1
С.Эррани✓
6
6
WTA Богота
Одиночный разряд
Первый раунд
И.Бара
6
2
3
С.Эррани✓
4
6
6
Больше матчей
Смотри Eurosport
- Любимые виды спорта в прямом эфире и по запросу
- Доступно для гаджетов: смотри дома или в дороге
- ATP-тур и «Большой шлем» в теннисе, биатлон, фигурное катание, велоспорт, снукер и многое другое