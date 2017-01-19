Онлайн - Далила Якупович - Сара Эррани

WTA Наньчан - 09 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Далила Якупович - Сара Эррани на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 09 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.