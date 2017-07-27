WTA Наньчан
Одиночный разряд | Первый раунд

Н.Стоянович VS Я.Ван

10 сентября 2019 г. Начало после 09:00

Centre Court
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Онлайн - Нина Стоянович - Яфань Ван

WTA Наньчан - 10 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Нина Стоянович - Яфань Ван на Eurosport.ru! Игра начинается в 09:00 10 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Нина Стоянович
Нина
Стоянович
СербияСербия
  • Рост (м)
    1.76
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    23
WTA рейтинг
165
Последние матчи
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Яфань Ван
Яфань
Ван
КитайКитай
  • Рост (м)
    1.7
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    25
WTA рейтинг
50
Последние матчи
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