WTA Наньчан
Одиночный разряд | Первый раунд
Н.Стоянович VS Я.Ван
10 сентября 2019 г. Начало после 09:00
Centre Court
Матч
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Онлайн - Нина Стоянович - Яфань Ван
WTA Наньчан - 10 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Нина Стоянович - Яфань Ван на Eurosport.ru! Игра начинается в 09:00 10 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Нина
Стоянович
Стоянович
Сербия
- Рост (м)1.76
- Вес (кг)-
- Возраст23
WTA рейтинг165
Последние матчи
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Одиночный разряд
1/4 финала
Б.Пера✓
4
6
6
Н.Стоянович
6
4
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0
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Больше матчей
Яфань
Ван
Ван
Китай
- Рост (м)1.7
- Вес (кг)-
- Возраст25
WTA рейтинг50
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