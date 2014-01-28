WTA Наньчан
Одиночный разряд | Первый раунд

Л.Чжоу VS П.Плипуеч

10 сентября 2019 г. Начало после 09:00

Court 2
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Онлайн - Лин Чжоу - Пеантарн Плипуеч

WTA Наньчан - 10 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Лин Чжоу - Пеантарн Плипуеч на Eurosport.ru! Игра начинается в 09:00 10 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Лин Чжоу
Лин
Чжоу
КитайКитай
  • Рост (м)
    1.75
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    25
WTA рейтинг
122
Последние матчи
Больше матчей
Пеантарн Плипуеч
Пеантарн
Плипуеч
ТайландТайланд
  • Рост (м)
    1.69
  • Вес (кг)
    64
  • Возраст
    26
WTA рейтинг
-
Последние матчи
Больше матчей

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