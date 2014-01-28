WTA Наньчан
Одиночный разряд | Первый раунд
Л.Чжоу VS П.Плипуеч
10 сентября 2019 г. Начало после 09:00
Court 2
Матч
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Онлайн - Лин Чжоу - Пеантарн Плипуеч
WTA Наньчан - 10 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Лин Чжоу - Пеантарн Плипуеч на Eurosport.ru! Игра начинается в 09:00 10 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Лин
Чжоу
Чжоу
Китай
- Рост (м)1.75
- Вес (кг)-
- Возраст25
WTA рейтинг122
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Плипуеч
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- Рост (м)1.69
- Вес (кг)64
- Возраст26
WTA рейтинг-
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