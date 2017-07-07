Смотри также

WTA Наньчан
Одиночный разряд | Полуфинал
Результат
Ш.Пен
1
6
2
Е.Рыбакина✓
6
3
6
14 сентября 2019 г.Centre Court
Матч
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Комментарии
Онлайн - Шуай Пен - Елена Рыбакина
WTA Наньчан - 14 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Шуай Пен - Елена Рыбакина на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:30 14 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Шуай
Пен
Пен
Китай
- Рост (м)1.77
- Вес (кг)61
- Возраст33
WTA рейтинг167
Последние матчи
WTA Наньчан
Одиночный разряд
1/4 финала
Л.Чжоу
4
65
Ш.Пен✓
6
77
WTA Наньчан
Одиночный разряд
Второй раунд
Ш.Пен✓
6
0
6
К.Плишкова
3
6
4
WTA Наньчан
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Бадоса
4
2
Ш.Пен✓
6
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
М.Саккари✓
65
6
6
Ш.Пен
77
4
2
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
Ш.Пен✓
6
77
В.Лепченко
2
65
Больше матчей
Елена
Рыбакина
Рыбакина
Казахстан
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст20
WTA рейтинг69
Последние матчи
WTA Наньчан
Одиночный разряд
1/4 финала
Е.Рыбакина✓
6
3
7
В.Голубиц
4
6
5
WTA Наньчан
Одиночный разряд
Второй раунд
Е.Рыбакина✓
77
6
С.Ван
64
2
WTA Наньчан
Одиночный разряд
Первый раунд
Е.Рыбакина✓
6
4
6
А.Райна
2
6
3
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
Е.Рыбакина
4
4
К.Мухова✓
6
6
WTA Ю́рмала
Одиночный разряд
Второй раунд
Б.Пера✓
4
6
6
Е.Рыбакина
6
0
2
Больше матчей
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