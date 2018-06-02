WTA Наньчан
Одиночный разряд | Первый раунд

С.Стосур VS А.Родионова

10 сентября 2019 г. Начало после 09:00

Court 1
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Онлайн - Саманта Стосур - Арина Родионова

WTA Наньчан - 10 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Саманта Стосур - Арина Родионова на Eurosport.ru! Игра начинается в 09:00 10 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Саманта Стосур
Саманта
Стосур
АвстралияАвстралия
  • Рост (м)
    1.75
  • Вес (кг)
    68
  • Возраст
    35
WTA рейтинг
136
Последние матчи
Больше матчей
Арина Родионова
Арина
Родионова
АвстралияАвстралия
  • Рост (м)
    1.68
  • Вес (кг)
    60
  • Возраст
    29
WTA рейтинг
224
Последние матчи
Больше матчей

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