WTA Наньчан
Одиночный разряд | Первый раунд
С.Стосур VS А.Родионова
10 сентября 2019 г. Начало после 09:00
Court 1
Матч
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Онлайн - Саманта Стосур - Арина Родионова
WTA Наньчан - 10 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Саманта Стосур - Арина Родионова на Eurosport.ru! Игра начинается в 09:00 10 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Саманта
Стосур
Стосур
Австралия
- Рост (м)1.75
- Вес (кг)68
- Возраст35
WTA рейтинг136
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
Е.Александрова✓
6
6
С.Стосур
1
3
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Одиночный разряд
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С.Стосур
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Ф.Ферро✓
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Уимблдон Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
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6
7
С.Стосур
2
5
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Арина
Родионова
Родионова
Австралия
- Рост (м)1.68
- Вес (кг)60
- Возраст29
WTA рейтинг224
Последние матчи
Уимблдон Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Родионова
2
3
Т.Таунсенд✓
6
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