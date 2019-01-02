WTA Наньчан
Одиночный разряд | Первый раунд
С.Гао VS С.Ван
10 сентября 2019 г. Начало после 09:00
Court 3
Матч
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Онлайн - Синьюй Гао - Синьюй Ван
WTA Наньчан - 10 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Синьюй Гао - Синьюй Ван на Eurosport.ru! Игра начинается в 09:00 10 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Синьюй
Гао
Гао
Китай
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст21
WTA рейтинг-
Последние матчи
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Одиночный разряд
Первый раунд
Л.Кабрера✓
6
7
С.Гао
3
5
WTA Наньчан
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Гао
3
64
С.Сьех✓
6
77
Больше матчей
Синьюй
Ван
Ван
Китай
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст17
WTA рейтинг192
Последние матчи
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Одиночный разряд
Первый раунд
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6
6
С.Ван
3
4
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Одиночный разряд
Первый раунд
С.Ван
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6
3
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6
1
6
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Одиночный разряд
Второй раунд
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77
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A
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64
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Одиночный разряд
Первый раунд
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77
6
Ф.Сюнь
63
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