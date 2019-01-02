Онлайн - Синьюй Гао - Синьюй Ван

WTA Наньчан - 10 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Синьюй Гао - Синьюй Ван на Eurosport.ru! Игра начинается в 09:00 10 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.