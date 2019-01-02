WTA Наньчан
Одиночный разряд | Первый раунд

С.Гао VS С.Ван

10 сентября 2019 г. Начало после 09:00

Court 3
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Онлайн - Синьюй Гао - Синьюй Ван

WTA Наньчан - 10 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Синьюй Гао - Синьюй Ван на Eurosport.ru! Игра начинается в 09:00 10 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Синьюй Гао
Синьюй
Гао
КитайКитай
  • Рост (м)
    -
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    21
WTA рейтинг
-
Последние матчи
Больше матчей
Синьюй Ван
Синьюй
Ван
КитайКитай
  • Рост (м)
    -
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    17
WTA рейтинг
192
Последние матчи
Больше матчей

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