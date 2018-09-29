WTA Наньчан
Одиночный разряд | Первый раунд

Ч.Шуай VS А.Крунич

10 сентября 2019 г. Начало после 09:00

Centre Court
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Онлайн - Чжэн Шуай - Александра Крунич

WTA Наньчан - 10 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Чжэн Шуай - Александра Крунич на Eurosport.ru! Игра начинается в 09:00 10 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Чжэн Шуай
Чжэн
Шуай
КитайКитай
  • Рост (м)
    1.77
  • Вес (кг)
    66
  • Возраст
    30
WTA рейтинг
34
Последние матчи
Больше матчей
Александра Крунич
Александра
Крунич
СербияСербия
  • Рост (м)
    1.63
  • Вес (кг)
    55
  • Возраст
    26
WTA рейтинг
97
Последние матчи
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