WTA Наньчан
Одиночный разряд | Первый раунд
Ч.Шуай VS А.Крунич
10 сентября 2019 г. Начало после 09:00
Centre Court
Матч
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Онлайн - Чжэн Шуай - Александра Крунич
WTA Наньчан - 10 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Чжэн Шуай - Александра Крунич на Eurosport.ru! Игра начинается в 09:00 10 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Чжэн
Шуай
Шуай
Китай
- Рост (м)1.77
- Вес (кг)66
- Возраст30
WTA рейтинг34
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
3-й раунд
Й.Конта✓
6
6
Ч.Шуай
2
3
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
Е.Александрова
65
6
3
Ч.Шуай✓
77
4
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
В.Голубиц
2
1
Ч.Шуай✓
6
6
WTA Нью-Йорк
Одиночный разряд
Первый раунд
Ч.Шуай
3
4
А.Петкович✓
6
6
WTA Торонто
Одиночный разряд
Второй раунд
Е.Александрова✓
6
6
Ч.Шуай
4
3
Больше матчей
Александра
Крунич
Крунич
Сербия
- Рост (м)1.63
- Вес (кг)55
- Возраст26
WTA рейтинг97
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Крунич
3
67
А.Остапенко✓
6
79
WTA Палермо
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Бертенс✓
6
6
А.Крунич
3
1
WTA Палермо
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Пьери
2
3
А.Крунич✓
6
6
WTA Бухарест
Одиночный разряд
Первый раунд
И.Бегу✓
7
6
А.Крунич
5
1
Уимблдон Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Мухова✓
7
6
А.Крунич
5
2
Больше матчей
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