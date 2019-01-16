WTA Наньчан
Одиночный разряд | 1/4 финала
Р.Питерсон VS М.Линетт
13 сентября 2019 г. Начало после 05:00
Nanchang International Tennis Center
Матч
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Онлайн - Ребекка Питерсон - Магда Линетт
WTA Наньчан - 13 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Ребекка Питерсон - Магда Линетт на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 13 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Ребекка
Питерсон
Питерсон
Швеция
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст24
WTA рейтинг71
Последние матчи
WTA Наньчан
Одиночный разряд
Второй раунд
Р.Питерсон✓
77
6
Я.Фетт
61
4
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Магда
Линетт
Линетт
Польша
- Рост (м)1.71
- Вес (кг)59
- Возраст27
WTA рейтинг53
Последние матчи
WTA Наньчан
Одиночный разряд
Второй раунд
Ф.Лю
2
3
М.Линетт✓
6
6
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