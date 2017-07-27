WTA Наньчан
Одиночный разряд | 1/4 финала

... VS ...

13 сентября 2019 г. Начало после 05:00

Nanchang International Tennis Center
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WTA Наньчан - 13 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем ... - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 13 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

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