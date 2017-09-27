WTA Наньчан
Одиночный разряд | Первый раунд

G.Olmos VS М.Линетт

9 сентября 2019 г. Начало после 09:00

Centre Court
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Онлайн - Giuliana Olmos - Магда Линетт

WTA Наньчан - 09 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Giuliana Olmos - Магда Линетт на Eurosport.ru! Игра начинается в 09:00 09 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Giuliana Olmos
Giuliana
Olmos
МексикаМексика
  • Рост (м)
    -
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    26
WTA рейтинг
-
Последние матчи
Магда Линетт
Магда
Линетт
ПольшаПольша
  • Рост (м)
    1.71
  • Вес (кг)
    59
  • Возраст
    27
WTA рейтинг
53
Последние матчи
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