WTA Наньчан
Одиночный разряд | Первый раунд
G.Olmos VS М.Линетт
9 сентября 2019 г. Начало после 09:00
Centre Court
Матч
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Онлайн - Giuliana Olmos - Магда Линетт
WTA Наньчан - 09 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Giuliana Olmos - Магда Линетт на Eurosport.ru! Игра начинается в 09:00 09 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Giuliana
Olmos
Olmos
Мексика
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст26
WTA рейтинг-
Последние матчи
WTA Монтеррей
Одиночный разряд
Первый раунд
Н.Хибино✓
4
6
77
G.Olmos
6
1
65
Магда
Линетт
Линетт
Польша
- Рост (м)1.71
- Вес (кг)59
- Возраст27
WTA рейтинг53
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
Н.Осака✓
6
6
М.Линетт
2
4
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Шарма
3
4
М.Линетт✓
6
6
WTA Нью-Йорк
Одиночный разряд
Финал
К.Джорджи
7
5
4
М.Линетт✓
5
7
6
WTA Нью-Йорк
Одиночный разряд
Полуфинал
М.Линетт✓
77
6
К.Синякова
63
2
WTA Нью-Йорк
Одиночный разряд
1/4 финала
К.Мухова
77
4
63
М.Линетт✓
64
6
77
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