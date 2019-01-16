Смотри также

WTA Наньчан
Одиночный разряд | Финал
Результат
Е.Рыбакина
2
0
Р.Питерсон✓
6
6
15 сентября 2019 г.Centre Court
Матч
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Комментарии
Онлайн - Елена Рыбакина - Ребекка Питерсон
WTA Наньчан - 15 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Елена Рыбакина - Ребекка Питерсон на Eurosport.ru! Игра начинается в 10:00 15 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Елена
Рыбакина
Рыбакина
Казахстан
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст20
WTA рейтинг69
Последние матчи
WTA Наньчан
Одиночный разряд
Полуфинал
Ш.Пен
1
6
2
Е.Рыбакина✓
6
3
6
WTA Наньчан
Одиночный разряд
1/4 финала
Е.Рыбакина✓
6
3
7
В.Голубиц
4
6
5
WTA Наньчан
Одиночный разряд
Второй раунд
Е.Рыбакина✓
77
6
С.Ван
64
2
WTA Наньчан
Одиночный разряд
Первый раунд
Е.Рыбакина✓
6
4
6
А.Райна
2
6
3
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
Е.Рыбакина
4
4
К.Мухова✓
6
6
Больше матчей
Ребекка
Питерсон
Питерсон
Швеция
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст24
WTA рейтинг71
Последние матчи
WTA Наньчан
Одиночный разряд
Полуфинал
Р.Питерсон✓
6
6
Н.Стоянович
3
1
WTA Наньчан
Одиночный разряд
1/4 финала
Р.Питерсон✓
6
63
77
М.Линетт
3
77
65
WTA Наньчан
Одиночный разряд
Второй раунд
Р.Питерсон✓
77
6
Я.Фетт
61
4
WTA Наньчан
Одиночный разряд
Первый раунд
Р.Питерсон✓
6
6
Ф.Сюнь
0
3
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
Р.Питерсон
4
1
Д.Ястремская✓
6
6
Больше матчей
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