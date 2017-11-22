WTA Наньчан
Одиночный разряд | Второй раунд
Ш.Пен VS К.Плишкова
12 сентября 2019 г. Начало после 05:00
Nanchang International Tennis Center
Матч
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Онлайн - Шуай Пен - Кристина Плишкова
WTA Наньчан - 12 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Шуай Пен - Кристина Плишкова на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 12 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Шуай
Пен
Пен
Китай
- Рост (м)1.77
- Вес (кг)61
- Возраст33
WTA рейтинг167
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4
2
Ш.Пен✓
6
6
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Одиночный разряд
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Кристина
Плишкова
Плишкова
Чехия
- Рост (м)1.84
- Вес (кг)73
- Возраст27
WTA рейтинг86
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WTA Наньчан
Одиночный разряд
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3
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