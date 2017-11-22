WTA Наньчан
Одиночный разряд | Второй раунд

Ш.Пен VS К.Плишкова

12 сентября 2019 г. Начало после 05:00

Nanchang International Tennis Center
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Онлайн - Шуай Пен - Кристина Плишкова

WTA Наньчан - 12 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Шуай Пен - Кристина Плишкова на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 12 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Шуай Пен
Шуай
Пен
КитайКитай
  • Рост (м)
    1.77
  • Вес (кг)
    61
  • Возраст
    33
WTA рейтинг
167
Последние матчи
Больше матчей
Кристина Плишкова
Кристина
Плишкова
ЧехияЧехия
  • Рост (м)
    1.84
  • Вес (кг)
    73
  • Возраст
    27
WTA рейтинг
86
Последние матчи
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