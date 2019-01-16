WTA Наньчан
Одиночный разряд | Второй раунд

Р.Питерсон VS Я.Фетт

11 сентября 2019 г. Начало после 10:00

Court 1
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Онлайн - Ребекка Питерсон - Яна Фетт

WTA Наньчан - 11 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Ребекка Питерсон - Яна Фетт на Eurosport.ru! Игра начинается в 10:00 11 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Ребекка Питерсон
Ребекка
Питерсон
ШвецияШвеция
  • Рост (м)
    -
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    24
WTA рейтинг
71
Последние матчи
Больше матчей
Яна Фетт
Яна
Фетт
ХорватияХорватия
  • Рост (м)
    1.67
  • Вес (кг)
    65
  • Возраст
    22
WTA рейтинг
289
Последние матчи
Больше матчей

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