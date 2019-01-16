WTA Наньчан
Одиночный разряд | Второй раунд
Р.Питерсон VS Я.Фетт
11 сентября 2019 г. Начало после 10:00
Court 1
Матч
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Онлайн - Ребекка Питерсон - Яна Фетт
WTA Наньчан - 11 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Ребекка Питерсон - Яна Фетт на Eurosport.ru! Игра начинается в 10:00 11 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Ребекка
Питерсон
Питерсон
Швеция
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст24
WTA рейтинг71
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- Возраст22
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