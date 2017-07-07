WTA Наньчан
Одиночный разряд | Первый раунд
П.Бадоса VS Ш.Пен
10 сентября 2019 г. Начало после 09:00
Centre Court
Матч
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Онлайн - Паула Бадоса - Шуай Пен
WTA Наньчан - 10 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Паула Бадоса - Шуай Пен на Eurosport.ru! Игра начинается в 09:00 10 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Паула
Бадоса
Бадоса
Испания
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст21
WTA рейтинг91
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Бадоса
4
2
К.Бертенс✓
6
6
WTA Палермо
Одиночный разряд
Полуфинал
К.Бертенс✓
6
7
П.Бадоса
1
5
WTA Палермо
Одиночный разряд
1/4 финала
А.Рус
2
1
П.Бадоса✓
6
6
WTA Палермо
Одиночный разряд
Второй раунд
Ф.Столлар
1
3
П.Бадоса✓
6
6
WTA Палермо
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Бадоса✓
6
77
П.Пармантье
4
64
Больше матчей
Шуай
Пен
Пен
Китай
- Рост (м)1.77
- Вес (кг)61
- Возраст33
WTA рейтинг167
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
М.Саккари✓
65
6
6
Ш.Пен
77
4
2
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
Ш.Пен✓
6
77
В.Лепченко
2
65
WTA Хуахин
Одиночный разряд
Второй раунд
Ш.Пен
1
4
Д.Ястремская✓
6
6
WTA Хуахин
Одиночный разряд
Первый раунд
Ш.Пен✓
6
6
Х.Паке
2
3
AusOpen. Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
Э.Бушар✓
6
6
Ш.Пен
2
1
Больше матчей
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