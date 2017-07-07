WTA Наньчан
Одиночный разряд | Первый раунд

П.Бадоса VS Ш.Пен

10 сентября 2019 г. Начало после 09:00

Centre Court
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Онлайн - Паула Бадоса - Шуай Пен

WTA Наньчан - 10 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Паула Бадоса - Шуай Пен на Eurosport.ru! Игра начинается в 09:00 10 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Паула Бадоса
Паула
Бадоса
ИспанияИспания
  • Рост (м)
    -
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    21
WTA рейтинг
91
Последние матчи
Больше матчей
Шуай Пен
Шуай
Пен
КитайКитай
  • Рост (м)
    1.77
  • Вес (кг)
    61
  • Возраст
    33
WTA рейтинг
167
Последние матчи
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