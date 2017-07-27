WTA Наньчан
Одиночный разряд | Первый раунд
A.Danilina VS Ф.Лю
9 сентября 2019 г. Начало после 11:00
Court 1
Матч
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Онлайн - Anna Danilina - Фанчжу Лю
WTA Наньчан - 09 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Anna Danilina - Фанчжу Лю на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 09 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Anna
Danilina
Danilina
Казахстан
- Рост (м)1.79
- Вес (кг)68
- Возраст24
WTA рейтинг-
Фанчжу
Лю
Лю
Китай
- Рост (м)1.8
- Вес (кг)68
- Возраст23
WTA рейтинг250
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