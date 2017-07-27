WTA Наньчан
Одиночный разряд | Первый раунд

A.Danilina VS Ф.Лю

9 сентября 2019 г. Начало после 11:00

Court 1
sport-icons/white/tennis
Матч
Все матчи
Комментарии

Онлайн - Anna Danilina - Фанчжу Лю

WTA Наньчан - 09 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Anna Danilina - Фанчжу Лю на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 09 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Anna Danilina
Anna
Danilina
КазахстанКазахстан
  • Рост (м)
    1.79
  • Вес (кг)
    68
  • Возраст
    24
WTA рейтинг
-
Фанчжу Лю
Фанчжу
Лю
КитайКитай
  • Рост (м)
    1.8
  • Вес (кг)
    68
  • Возраст
    23
WTA рейтинг
250
Последние матчи
Больше матчей

Смотри Eurosport

  • Любимые виды спорта в прямом эфире и по запросу
  • Доступно для гаджетов: смотри дома или в дороге
  • ATP-тур и «Большой шлем» в теннисе, биатлон, фигурное катание, велоспорт, снукер и многое другое
Подписаться

Смотри также

Видео и материалы

play
Видео

Сестра Каролины Плишковой травмировала палец при попытке подвинуть вентилятор и снялась с матча

WTA Наньчан
27/07/2017