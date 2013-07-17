Онлайн - Жаклин Кристиан - Виктория Голубиц

WTA Наньчан - 09 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Жаклин Кристиан - Виктория Голубиц на Eurosport.ru! Игра начинается в 09:00 09 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.