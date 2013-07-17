WTA Наньчан
Одиночный разряд | Первый раунд
Ж.Кристиан VS В.Голубиц
9 сентября 2019 г. Начало после 09:00
Court 1
Матч
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Онлайн - Жаклин Кристиан - Виктория Голубиц
WTA Наньчан - 09 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Жаклин Кристиан - Виктория Голубиц на Eurosport.ru! Игра начинается в 09:00 09 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Жаклин
Кристиан
Кристиан
Румыния
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст21
WTA рейтинг206
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Виктория
Голубиц
Голубиц
Швейцария
- Рост (м)1.69
- Вес (кг)58
- Возраст26
WTA рейтинг75
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