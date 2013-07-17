WTA Наньчан
Одиночный разряд | Первый раунд

Ж.Кристиан VS В.Голубиц

9 сентября 2019 г. Начало после 09:00

Court 1
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Онлайн - Жаклин Кристиан - Виктория Голубиц

WTA Наньчан - 09 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Жаклин Кристиан - Виктория Голубиц на Eurosport.ru! Игра начинается в 09:00 09 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Жаклин Кристиан
Жаклин
Кристиан
РумынияРумыния
  • Рост (м)
    -
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    21
WTA рейтинг
206
Последние матчи
Больше матчей
Виктория Голубиц
Виктория
Голубиц
ШвейцарияШвейцария
  • Рост (м)
    1.69
  • Вес (кг)
    58
  • Возраст
    26
WTA рейтинг
75
Последние матчи
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