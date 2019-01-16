Смотри также

WTA Наньчан
Одиночный разряд | Полуфинал
Результат
Р.Питерсон✓
6
6
Н.Стоянович
3
1
14 сентября 2019 г.Centre Court
Матч
Все матчи
Комментарии
Онлайн - Ребекка Питерсон - Нина Стоянович
WTA Наньчан - 14 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Ребекка Питерсон - Нина Стоянович на Eurosport.ru! Игра начинается в 10:00 14 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Ребекка
Питерсон
Питерсон
Швеция
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст24
WTA рейтинг71
Последние матчи
WTA Наньчан
Одиночный разряд
1/4 финала
Р.Питерсон✓
6
63
77
М.Линетт
3
77
65
WTA Наньчан
Одиночный разряд
Второй раунд
Р.Питерсон✓
77
6
Я.Фетт
61
4
WTA Наньчан
Одиночный разряд
Первый раунд
Р.Питерсон✓
6
6
Ф.Сюнь
0
3
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
Р.Питерсон
4
1
Д.Ястремская✓
6
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Пюиг
3
3
Р.Питерсон✓
6
6
Больше матчей
Нина
Стоянович
Стоянович
Сербия
- Рост (м)1.76
- Вес (кг)-
- Возраст23
WTA рейтинг165
Последние матчи
WTA Наньчан
Одиночный разряд
1/4 финала
К.Козлова
77
4
4
Н.Стоянович✓
65
6
6
WTA Наньчан
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Стосур
4
3
Н.Стоянович✓
6
6
WTA Наньчан
Одиночный разряд
Первый раунд
Н.Стоянович✓
6
6
Я.Ван
2
4
WTA Ю́рмала
Одиночный разряд
1/4 финала
Б.Пера✓
4
6
6
Н.Стоянович
6
4
3
WTA Ю́рмала
Одиночный разряд
Второй раунд
П.Ормаэчеа
0
3
Н.Стоянович✓
6
6
Больше матчей
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