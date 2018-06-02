WTA Наньчан
Одиночный разряд | Второй раунд
С.Стосур VS Н.Стоянович
12 сентября 2019 г. Начало после 05:00
Nanchang International Tennis Center
Матч
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Онлайн - Саманта Стосур - Нина Стоянович
WTA Наньчан - 12 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Саманта Стосур - Нина Стоянович на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 12 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Саманта
Стосур
Стосур
Австралия
- Рост (м)1.75
- Вес (кг)68
- Возраст35
WTA рейтинг136
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WTA Наньчан
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Стосур✓
78
6
А.Родионова
66
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Нина
Стоянович
Стоянович
Сербия
- Рост (м)1.76
- Вес (кг)-
- Возраст23
WTA рейтинг165
Последние матчи
WTA Наньчан
Одиночный разряд
Первый раунд
Н.Стоянович✓
6
6
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4
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Одиночный разряд
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