Онлайн - Саманта Стосур - Нина Стоянович

WTA Наньчан - 12 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Саманта Стосур - Нина Стоянович на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 12 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.