WTA Наньчан
Одиночный разряд | Второй раунд
Ч.Шуай VS Л.Чжоу
12 сентября 2019 г. Начало после 05:00
Nanchang International Tennis Center
Матч
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Онлайн - Чжэн Шуай - Лин Чжоу
WTA Наньчан - 12 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Чжэн Шуай - Лин Чжоу на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 12 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Чжэн
Шуай
Шуай
Китай
- Рост (м)1.77
- Вес (кг)66
- Возраст30
WTA рейтинг34
Последние матчи
WTA Наньчан
Одиночный разряд
Первый раунд
Ч.Шуай✓
6
6
А.Крунич
3
3
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
3-й раунд
Й.Конта✓
6
6
Ч.Шуай
2
3
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
Е.Александрова
65
6
3
Ч.Шуай✓
77
4
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
В.Голубиц
2
1
Ч.Шуай✓
6
6
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Одиночный разряд
Первый раунд
Ч.Шуай
3
4
А.Петкович✓
6
6
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Лин
Чжоу
Чжоу
Китай
- Рост (м)1.75
- Вес (кг)-
- Возраст25
WTA рейтинг122
Последние матчи
WTA Наньчан
Одиночный разряд
Первый раунд
Л.Чжоу✓
6
6
П.Плипуеч
2
2
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
Л.Чжоу
4
1
М.Киз✓
6
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
Л.Чжоу✓
6
6
С.Ван
3
4
WTA Нью-Йорк
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Корне✓
77
4
Л.Чжоу
65
0
A
WTA Нью-Йорк
Одиночный разряд
Первый раунд
Л.Чжоу✓
77
6
Ю.Путинцева
62
4
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