Онлайн - Стефани Фогель - Кристина Плишкова

WTA Наньчан - 10 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Стефани Фогель - Кристина Плишкова на Eurosport.ru! Игра начинается в 09:00 10 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.