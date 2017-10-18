WTA Наньчан
Одиночный разряд | Первый раунд
С.Фогель VS К.Плишкова
10 сентября 2019 г. Начало после 09:00
Court 3
Матч
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Онлайн - Стефани Фогель - Кристина Плишкова
WTA Наньчан - 10 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Стефани Фогель - Кристина Плишкова на Eurosport.ru! Игра начинается в 09:00 10 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Стефани
Фогель
Фогель
Швейцария
- Рост (м)1.7
- Вес (кг)60
- Возраст29
WTA рейтинг115
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Чехия
- Рост (м)1.84
- Вес (кг)73
- Возраст27
WTA рейтинг86
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