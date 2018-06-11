11.06.18 - Court 10
Г. РузеГабриэла Рузе
Не ранее
14:00
М. РыбариковаМагдалена Рыбарикова
WTA Ноттингем • Первый раунд
СеткиРейтинг WTA
Перед матчем

Онлайн
Габриэла Рузе - Магдалена Рыбарикова
WTA Ноттингем - 11 июня 2018

Это Теннис, и это Nature Valley Open! Следите за матчем Габриэла Рузе – Магдалена Рыбарикова на Eurosport.ru! Игра начинается в 14:00 11 июня 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Габриэла Рузе и Магдалена Рыбарикова, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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