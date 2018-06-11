Онлайн

Габриэла Рузе - Магдалена Рыбарикова

WTA Ноттингем - 11 июня 2018

Это Теннис, и это Nature Valley Open! Следите за матчем Габриэла Рузе – Магдалена Рыбарикова на Eurosport.ru! Игра начинается в 14:00 11 июня 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Габриэла Рузе и Магдалена Рыбарикова, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.