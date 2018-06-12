12.06.18 - Court 4
В. СепедеВероника Сепеде
Не ранее
13:00
М. БузарнескуМихаэла Бузарнеску
WTA Ноттингем • Первый раунд
СеткиРейтинг WTA
Перед матчем

Онлайн
Вероника Сепеде - Михаэла Бузарнеску
WTA Ноттингем - 12 июня 2018

Это Теннис, и это Nature Valley Open! Следите за матчем Вероника Сепеде – Михаэла Бузарнеску на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:00 12 июня 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Вероника Сепеде и Михаэла Бузарнеску, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
30
Главное 
 
 Удалить

Комментариев нет

Комментарии 0