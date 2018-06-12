Онлайн

Вероника Сепеде - Михаэла Бузарнеску

WTA Ноттингем - 12 июня 2018

Это Теннис, и это Nature Valley Open! Следите за матчем Вероника Сепеде – Михаэла Бузарнеску на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:00 12 июня 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Вероника Сепеде и Михаэла Бузарнеску, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.