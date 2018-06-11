Eurosport
Донна Векич подготовилась к травяному сезону игрой в теннис на льду
Покрытие, на котором хорватка точно взяла бы «Шлем».
Донна Векич выбрала весьма своеобразный способ подготовки к травяному сезону. Хорватская теннисистка прилетела на турнир в Ноттингем и провела первую тренировку. Но не на теннисном корте, а на льду.
Спарринг-партнером Донны выступил форвард «Ноттингем Пантерс» и сборной Великобритании Роб Лакоуикс.
- Векич – победительница двух турниров WTA, действующая чемпионка Ноттингема.
- Донна встречается с трехкратным чемпионом мэйджоров Стэном Вавринкой.
- Весной 2018 года Великобритания впервые за 24 года завоевала путевку в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте