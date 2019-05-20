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Екатерина Александрова - Яна Чепелова

WTA Нюрнберг - 20 мая 2019

Это Теннис, и это Nürnberger Versicherungscup! Следите за матчем Екатерина Александрова – Яна Чепелова на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 20 мая 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Екатерина Александрова и Яна Чепелова, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.