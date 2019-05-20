20.05.19 - Centre
С. КузнецоваСветлана Кузнецова
Не ранее
16:00
Ю. ЛарссонЮханна Ларссон
WTA Нюрнберг • Первый раунд
СеткиРейтинг WTA
Перед матчем

Онлайн
Светлана Кузнецова - Юханна Ларссон
WTA Нюрнберг - 20 мая 2019

Это Теннис, и это Nürnberger Versicherungscup! Следите за матчем Светлана Кузнецова – Юханна Ларссон на Eurosport.ru! Игра начинается в 16:00 20 мая 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Светлана Кузнецова и Юханна Ларссон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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