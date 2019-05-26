Украинская теннисистка Даяна Ястремская выиграла турнир в Страсбурге, обыграв в финале француженку Каролин Гарсию – 6:4, 5:7, 7:6 (7:3).

Главный матч грунтового ивента продолжался почти три часа – 2 часа 57 минут.

Еще одна победа русскоговорящей спортсменки случилась в Нюрнберге. В финале местного турнира Юлия Путинцева из Казахстана обыграла словенскую теннисистку Тамару Зиданшек – 4:6, 6:4, 6:2. И здесь встреча ушла на третий час – 2 часа 20 минут.

Для Путинцевой этот титул стал первым на турнирах WTA.

У Ястремской это уже третья победа.

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