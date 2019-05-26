Eurosport
Ястремская выиграла турнир в Страсбурге, Путинцева – в Нюрнберге
Две важные победы девушек из ближнего зарубежья.
Украинская теннисистка Даяна Ястремская выиграла турнир в Страсбурге, обыграв в финале француженку Каролин Гарсию – 6:4, 5:7, 7:6 (7:3).
Главный матч грунтового ивента продолжался почти три часа – 2 часа 57 минут.
Еще одна победа русскоговорящей спортсменки случилась в Нюрнберге. В финале местного турнира Юлия Путинцева из Казахстана обыграла словенскую теннисистку Тамару Зиданшек – 4:6, 6:4, 6:2. И здесь встреча ушла на третий час – 2 часа 20 минут.
- Для Путинцевой этот титул стал первым на турнирах WTA.
- У Ястремской это уже третья победа.
Следи за «Ролан Гаррос» в приложении Eurosport. Подпишись в оповещениях и добавь турнир в закладки
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте