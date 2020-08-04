Соперница уступала Дарье в рейтинге, но оказалась сильнее.

Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла первый матч после рестарта WTA на турнире в Палермо.

23-летняя Касаткина уступила итальянке Джасмине Паолини со счетом 7:5, 4:6, 4:6 за 3 часа 9 минут. Дарья два раза подала навылет, трижды ошиблась на подаче и реализовала всего 10 брейк-пойнтов из 34. Во втором сете она трижды вела с брейком, еще четырежды – в третьем, но так и не реализовала преимущество.

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В середине второго сета Касаткиной затейпировали бедро.

Экс-первая ракетка России занимает 66-е место в рейтинге WTA.

Екатерина Александрова была успешнее и пробилась в следующую стадию, обыграв Кристину Младенович.

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