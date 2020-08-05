Теннис
WTA Палермо

Итальянская теннисистка забыла про коронавирусные ограничения и шокировала судью на вышке

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Сара Эррани

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
6 минут назад

Девушка хотела осчастливить фаната, но пренебрегла мерами безопасности.

Итальянская теннисистка Сара Эррани обыграла румынку Сорану Кирстю на турнире WTA в Палермо – 7:5, 1:6, 6:4.

После победы девушка на радостях сняла напульсник и кинула его одному из фанатов – спортсменка сурово нарушила протоколы безопасности, связанные с мерами предотвращения распространения коронавируса. По реакции судьи можно понять, насколько странной ей показалась выходка итальянки. Сама теннисистка быстро осознала ошибку и извинилась перед рефери.

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  • Эррани – обладательница карьерного «Большого шлема» в женском парном разряде.
  • В 1/8 финала Сара сыграет с Кристиной Плишковой.

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