Симона Халеп на турнире в Праге
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Румынка непросто начинала, но стала сильнейшей по итогам пяти матчей.
Румынская теннисистка Симона Халеп, занимающая вторую строчку рейтинга WTA, стала чемпионкой турнира в Праге.
В финале Симона расправилась с Элис Мертенс из Бельгии за 1 час 35 минут – 6:2, 7:5. Румынка превзошла соперницу по абсолютно всем компонентам, включая процент подачи, эйсы, спасенные брейк-пойнты и тд.
Халеп пропустит US Open, а также все турниры в США и Азии. До конца года она сыграет только в Европе
По ходу турнира Халеп одолела Полону Херцог, Барбору Крейчикову, Магдалену Фрех, Ирину Бегу и Мертенс.
- Для Симоны это второй трофей в 2020-м после успеха в Дубае.
- Всего это ее 21-й титул, два из которых добыты на «ТБШ» («РГ»-2018 и Уимблдон-2019).
- Халеп вошла в список теннисисток, отказавшихся от выступления в США, в том числе на US Open.
Свитолина, Бертенс и Вавринка отказались от участия в US Open из-за COVID-19
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