Румынская теннисистка Симона Халеп, занимающая вторую строчку рейтинга WTA, стала чемпионкой турнира в Праге.

В финале Симона расправилась с Элис Мертенс из Бельгии за 1 час 35 минут – 6:2, 7:5. Румынка превзошла соперницу по абсолютно всем компонентам, включая процент подачи, эйсы, спасенные брейк-пойнты и тд.

По ходу турнира Халеп одолела Полону Херцог, Барбору Крейчикову, Магдалену Фрех, Ирину Бегу и Мертенс.

Для Симоны это второй трофей в 2020-м после успеха в Дубае.

Всего это ее 21-й титул, два из которых добыты на «ТБШ» («РГ»-2018 и Уимблдон-2019).