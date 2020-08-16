Теннис
WTA Prague

🏆Халеп выиграла первый турнир после рестарта сезона

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Симона Халеп на турнире в Праге

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
27 минут назад

Румынка непросто начинала, но стала сильнейшей по итогам пяти матчей.

Румынская теннисистка Симона Халеп, занимающая вторую строчку рейтинга WTA, стала чемпионкой турнира в Праге.

В финале Симона расправилась с Элис Мертенс из Бельгии за 1 час 35 минут – 6:2, 7:5. Румынка превзошла соперницу по абсолютно всем компонентам, включая процент подачи, эйсы, спасенные брейк-пойнты и тд.

US Open

Халеп пропустит US Open, а также все турниры в США и Азии. До конца года она сыграет только в Европе

16/06/2020 В 15:35

По ходу турнира Халеп одолела Полону Херцог, Барбору Крейчикову, Магдалену Фрех, Ирину Бегу и Мертенс.

  • Для Симоны это второй трофей в 2020-м после успеха в Дубае.
  • Всего это ее 21-й титул, два из которых добыты на «ТБШ» («РГ»-2018 и Уимблдон-2019).
  • Халеп вошла в список теннисисток, отказавшихся от выступления в США, в том числе на US Open.

Свитолина, Бертенс и Вавринка отказались от участия в US Open из-за COVID-19

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере

Australian Open

Включай финал AO-2018 Возняцки – Халеп, после которого Симона попала в больницу из-за обезвоживания

07/06/2020 В 12:15
Теннис

Серена набрала больше всех очков за 10 лет, Шарапова не вошла в топ-20

13/05/2020 В 07:47
По теме
ТеннисWTA PragueСимона ХалепЭлис Мертенс
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Прямой Эфир