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Серена не сыграет с Винус из-за рецидива травмы колена
Вернуться на топ-уровень не получается.
Американская теннисистка Серена Уильямс не выйдет на матч против своей старшей сестры Винус в рамках второго круга турнира в Риме.
«Я вынуждена сняться с соревнований в Риме из-за боли в левом колене. Я буду скучать по болельщикам и одному из моих любимых турниров. Я сосредоточусь на восстановлении, теперь с нетерпением жду встречи с вами на Открытом чемпионате Франции и на турнире в Риме через год», – цитирует 37-летнюю Серену официальный сайт WTA.
Винус Уильямс автоматически прошла в третий круг, где сыграет с победительницей пары Джоанна Конта – Слоан Стивенс.
- В первом круге турнира в Риме Уильямс-младшая обыграла шведку Ребекку Петерсон.
- До Рима она в последний раз выходила на корт 22 марта, а затем проходила реабилитацию после травмы.
Серена: «Когда ведешь малоподвижный образ жизни, нужно есть траву. Это было ужасно»