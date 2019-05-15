Американская теннисистка Серена Уильямс не выйдет на матч против своей старшей сестры Винус в рамках второго круга турнира в Риме.

«Я вынуждена сняться с соревнований в Риме из-за боли в левом колене. Я буду скучать по болельщикам и одному из моих любимых турниров. Я сосредоточусь на восстановлении, теперь с нетерпением жду встречи с вами на Открытом чемпионате Франции и на турнире в Риме через год», – цитирует 37-летнюю Серену официальный сайт WTA.

Винус Уильямс автоматически прошла в третий круг, где сыграет с победительницей пары Джоанна Конта – Слоан Стивенс.

В первом круге турнира в Риме Уильямс-младшая обыграла шведку Ребекку Петерсон.

До Рима она в последний раз выходила на корт 22 марта, а затем проходила реабилитацию после травмы.

Серена: «Когда ведешь малоподвижный образ жизни, нужно есть траву. Это было ужасно»

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