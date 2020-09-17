Представительница Беларуси Виктория Азаренко нанесла сокрушительное поражение американке Софии Кенин в матче второго круга турнира в Риме – 6:0, 6:0.
Матч продолжался 1 час и 2 минуты. Азаренко дважды подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11. На счету Кенин один эйс, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта (из 0 попыток).
Счет в личном противостоянии стал – 1-1. В следующем раунде Вика сыграет с русской теннисисткой Дарьей Касаткиной.
- Кенин – победительница Australian Open-2020 в одиночном разряде.
- Азаренко в 2020 году дошла до финала US Open, где уступила японке Наоми Осаке.