Представительница Беларуси Виктория Азаренко нанесла сокрушительное поражение американке Софии Кенин в матче второго круга турнира в Риме – 6:0, 6:0.

Матч продолжался 1 час и 2 минуты. Азаренко дважды подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11. На счету Кенин один эйс, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта (из 0 попыток).

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Счет в личном противостоянии стал – 1-1. В следующем раунде Вика сыграет с русской теннисисткой Дарьей Касаткиной.

  • Кенин – победительница Australian Open-2020 в одиночном разряде.
  • Азаренко в 2020 году дошла до финала US Open, где уступила японке Наоми Осаке.

Кубок Федерации был переименован в Кубок Билли Джин Кинг

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