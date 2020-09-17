Матч продолжался 1 час и 2 минуты. Азаренко дважды подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11. На счету Кенин один эйс, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта (из 0 попыток).