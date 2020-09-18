Касаткина получила травму, зарыдала и покинула корт только с помощью Азаренко

Российская теннисистка Дарья Касаткина снялась с поединка 3-го раунда турнира в Риме против Виктории Азаренко.

Встреча прервалась на тай-брейке при счете 6:6 (2:0) в пользу Азаренко. Касаткина не смогла продолжить матч из-за травмы голеностопа.