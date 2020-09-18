Касаткина получила травму, зарыдала и покинула корт только с помощью Азаренко

Российская теннисистка Дарья Касаткина снялась с поединка 3-го раунда турнира в Риме против Виктории Азаренко.
Встреча прервалась на тай-брейке при счете 6:6 (2:0) в пользу Азаренко. Касаткина не смогла продолжить матч из-за травмы голеностопа.
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- Азаренко в 2020 году дошла до финала US Open, где уступила японке Наоми Осаке.
- Во 2-м раунде турнира в Риме Виктория со счетом 6:0, 6:0 обыграла победительницу Australian Open-2020 Софию Кенин.
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