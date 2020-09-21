Румынская теннисистка Симона Халеп взяла титул в Риме – ее соперница, чешка Каролина Плишкова, снялась по ходу финала.
Плишкова отказалась от продолжения матча из-за травмы при счете 6:0, 2:1 в пользу Халеп.
28-летняя румынка впервые победила в Риме, взяла 22-й титул в карьере и третий подряд. За период с 2013 года, когда Халеп завоевала первый титул, больше трофеев (27) выиграла только Серена Уильямс.
- Халеп занимает второе место в рейтинге WTA, уступая только Эшли Барти.
- В 2020 году Симона пропустила US Open из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в США.