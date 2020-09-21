Кудерметова вынесла Плишкову – это ее вторая победа над теннисисткой из топ-5

28-летняя румынка впервые победила в Риме, взяла 22-й титул в карьере и третий подряд. За период с 2013 года, когда Халеп завоевала первый титул, больше трофеев (27) выиграла только Серена Уильямс.