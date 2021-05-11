Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не выступит на турнире серии WTA 1000 в Риме – об этом сообщила пресс-служба WTA.
Сообщается, что 29-летняя Павлюченкова снялась перед матчем первого круга против Гарбинье Мугурусы из-за травмы мышц живота. Место Анастасии в основной сетке займет Патрисия Тиг из Румынии.
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- На предыдущем турнире в Мадриде Павлюченкова дошла до полуфинала, где уступила Арине Соболенко.
- Прорыв позволил теннисистке вернуться в топ-30 рейтинга WTA.
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