Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не выступит на турнире серии WTA 1000 в Риме – об этом сообщила пресс-служба WTA.

Сообщается, что 29-летняя Павлюченкова снялась перед матчем первого круга против Гарбинье Мугурусы из-за травмы мышц живота. Место Анастасии в основной сетке займет Патрисия Тиг из Румынии.

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На предыдущем турнире в Мадриде Павлюченкова дошла до полуфинала, где уступила Арине Соболенко.

Прорыв позволил теннисистке вернуться в топ-30 рейтинга WTA.

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